As apostas esportivas digitais são uma das atividades preferenciais dos brasileiros e que tem evoluído de forma visível no país. Conheça melhor a evolução desse mercado

O novo mundo, cada vez mais ancorado no digital, nos faz ter uma perceção errada sobre a novidade das coisas. Hoje, com os aplicativos e o aparecimento de websites que nos colocam novas casas de apostas na ponta de nossos dedos, o acesso a essa atividade e que pode ser feito até no celular. Ainda assim, a atividade não começou com os celulares e nem mesmo com os esportes que hoje conhecemos.

Os primeiros registos de apostas datam do milénio 3000 a.C. na Índia e na Mesopotâmia, sendo que a prática se estenderia a impérios como o romano e o grego, marcando sua história e nos trazendo narrativas como a dos famosos gladiadores romanos ou dos Jogos Olímpicos gregos, sobre os quais se colocavam já apostas.

O avanço dos tempos modificou a forma como as apostas eram colocadas mas não o desejo de colocá-las e novas variantes, com as corridas de cavalos e, mais tarde, o hóquei, o críquete e o tênis foram motivando o interesse das pessoas em colocar apostas em seus favoritos.

O futebol e a forma como modificou a interação das pessoas com os esportes veio acentuar ainda mais o desejo de apostar nos prognósticos que as pessoas tinham sobre as partidas.

Dessa forma, ao longo dos tempos, a evolução das apostas foi decorrendo, acompanhando os tempos e as vontades dos torcedores. Saiba mais sobre a evolução atual desse universo de jogo.

A TECNOLOGIA E A EVOLUÇÃO DAS APOSTAS ESPORTIVAS

O grande interesse dos torcedores de esportes pelas apostas fez com que fossem criadas empresas que se dedicam a essa atividade. Primeiramente, sem que os mecanismos eletrônicos estivessem desenvolvidos, a colocação das apostas era feita com caneta e papel.

Aos poucos, fomos assistindo a uma adaptação às novas tecnologias, sendo que muitas das empresas de apostas são, hoje, pioneiras na introdução das novidades eletrônicas. Um bom exemplo disso são os sistemas de Inteligência Artificial (IA) que as empresas que promovem as apostas esportivas têm integrado em seus websites e aplicativos, para melhorar a experiência de seus usuários.

Hoje, a colocação de apostas esportivas é principalmente feita online, através dos vários websites que exploram a atividade, competindo para ofertar as melhores odds a seus usuários e lhes fornecendo acesso a bônus e promoções vantajosas.

DO ONLINE ÀS APOSTAS AO VIVO

O imediatismo do século XXI faz com que os usuários da Internet estejam mais exigentes do que nunca e o mundo das apostas esportivas também está se adaptando a essa realidade, integrando sistemas que permitem que todo o processo acompanhe o desejo imediato de seus clientes.

Hoje, uma das formas prediletas dos apostadores para colocarem suas previsões sob a forma de aposta são as “apostas ao vivo”, também conhecidas como “live betting”.

Essa forma revolucionária de colocação de apostas é vantajosa para os apostadores e tem sido possibilitada pelas tecnologias de vídeo e streaming que, de forma cada vez mais eficaz, permitem uma diferente gestão da visualização de partidas e colocação de apostas.

O processo de evolução das apostas continua (e deverá continuar) a se manifestar, já que essas empresas estão apostando intensamente nas novas ferramentas digitais.