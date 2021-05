O deputado estadual Cirone Deiró, encaminhou na segunda-feira 10, ao governador Marcos Rocha indicações da necessidade de pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do município de Cacoal através do programa “Tchau Poeira”.

O “Tchau Poeira” foi aprovado pela Assembleia Legislativa no valor de R$ 300 milhões que serão utilizados para financiar o asfaltamento, recuperação e sinalização das vias públicas urbanas dos 52 municípios rondonienses.

Todos os municípios de Rondônia serão contemplados com o projeto cada qual dentro de suas necessidades. “Os moradores poderão se livrar de vez da poeira a beira de suas portas e dar um tchau para a lama no inverno. Terão resultado positivo na valorização dos imóveis com essas obras de infraestrutura e com a mudança visual na aparência do município”, destacou ele. Confira o requerimento.