As dificuldades enfrentadas pelos Estados, o estágio da pandemia, o progresso do cronograma de vacinação e a compra descentralizada de vacinas por Estados e municípios foram os assuntos do debate na audiência pública de segunda-feira 10, com governadores e prefeitos na Comissão Temporária da Covid-19, que acompanha a saúde pública relacionada à pandemia

Coordenado pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), o debate teve como convidados os governadores dos Estados de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB); do Piau, Wellington Dias (PT); do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB); e do prefeito de Florianópolis, presidente do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, Gean Loureiro (DEM), entidade que compreende mais de 2.6 mil municípios.

Centenas de cidades brasileiras estão interessadas na compra de vacina, disse Confúcio Moura, segundo ele, inúmeras prefeituras estão com dinheiro reservado para essa finalidade. “A cidade de Ariquemes, onde eu resido, está com o dinheiro. O prefeito de Porto Velho tem dinheiro guardado, o prefeito de Campinas, Dário Saadi, da Frente Nacional de Prefeitos, também está com recursos. Têm prefeitos do Brasil inteiro. Todo mundo está lutando por vacinas, isso é importante”, enfatizou.