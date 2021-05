O governador, coronel Marcos Rocha cumpre agenda nesta sexta-feira, 14, no município de Vilhena.

O líder do Poder Executivo Estadual participará, às 10h, do lançamento do programa “Tchau poeira”, o qual irá contemplar com obras de asfalto os 52 municípios de Rondônia.

Marcos Rocha estará acompanhado de uma comitiva de secretários estaduais, liderados por Junior Gonçalves (chefe da Casa Civil) e Elias Rezende (Diretor do DER), além dos deputados estaduais Rosangela Donadon, Chiquinho da Emater, Ezequiel Neiva e Luizinho Goebel.

Ao todo, são R$ 300 milhões em investimento, recurso fruto de superávit financeiro e economias promovidas pelo Governo Estadual.

Ainda, de acordo com o projeto, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO), o executivo estadual irá executar a terraplanagem e o asfaltamento das ruas que serão beneficiadas pelo projeto. A contrapartida dos municípios será a instalação da drenagem nas vias.

Durante reunião realizada nesta semana para finalizar os últimos detalhes do projeto, Marcos Rocha determinou a sua equipe que, além do asfaltamento, o “Tchau Poeira” deverá contemplar revitalização de rodovias estaduais, de modo que a trafegabilidade seja garantida.

Em paralelo ao “Tchau Poeira”, o Governo de Rondônia também irá executar o projeto “Governo na cidade”, cujo objetivo é revitalizar espaços públicos promovendo mais conforto, lazer e socialização nos bairros dos municípios rondonienses.

Para este projeto, o Governo de Rondônia irá destinar R$ 110 milhões. Os municípios deverão sinalizar interesse e a necessidade de investimento para garantir o cadastramento neste projeto.

AGENDA

Conforme informações enviadas ao Extra de Rondônia, agenda da comitiva governamental é a seguinte:

10h: assinatura do Termo de Cooperação do projeto “Tchau Poeira”, inauguração da unidade de credito do PROAMPE e anúncio de recurso da usina de asfalto.

Local: ainda definir, podendo ser na prefeitura ou na Av. Melvin Jones, em frente à escola cristo Rei.

14h30: reunião com lideranças religiosas / Local: a definir.

15h30: reunião com empresários (SEDI) / Local: no auditório da Sicoob.

16h30: despachar com o secretários e chefe da casa civil e liberar as emendas dos deputados do cone sul / Local: Câmara de Vereadores.