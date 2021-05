A Polícia Militar registrou mais uma tentativa de homicídio a facadas na noite de segunda-feira 10, na Avenida Jorge Teixeira, região da rodoviária, em Porto Velho. Um homem de 31 anos foi socorrido em uma ambulância do Samu após ser atacado a facada no braço pela ex-mulher.

A autora do crime fugiu antes da chegada da Polícia Militar e do resgate médico. Aos policiais, o homem contou que a mulher não se conforma com a separação e por ciúmes tentou desferir um golpe no tórax dele, mas a vítima se defendeu e pegou no braço.

A Polícia Civil investigará o crime para tentar localizar e prender a autora da tentativa de assassinato contra o ex-marido.