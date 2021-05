Nesta terça-feira,11, a deputada Rosangela Donadon (PDT) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do morador de Colorado do Oeste, Walques Ferreira da Rocha.

Ele faleceu de complicações decorrente da Covid-19. Walques era muito conhecido no Cone Sul. Confira a nota na íntegra.

É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do morador de Colorado do Oeste, Walques Ferreira da Rocha. Neste momento de tristeza, me uno em oração aos seus familiares e amigos e expresso as minhas mais sinceras condolências. Que Deus possa consolar o coração de todos.