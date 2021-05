Horas após o depoimento do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, à CPI da Covid, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os trabalhos do colegiado.

Em contato com apoiadores no ‘cercadinho’ do Palácio da Alvorada, também tornou a defender a impressão do voto nas eleições de 2022.

“Eu dei dinheiro para todo mundo e o investigado sou eu. Hoje, de novo, foram na tecla da cloroquina. O tempo todo. E o que eu falo aqui o pessoal bota lá: eu tomei e me dei bem”, disse o presidente, insistindo na propaganda de um medicamento sem qualquer eficácia comprovada contra a Covid-19.

Ao pedir mais uma vez a aprovação da chamada ‘PEC do Voto Impresso’, Bolsonaro retomou os ataques ao ex-presidente Lula, a quem se referiu de forma pejorativa.

“O pessoal fala do ‘barbudo’, o ‘nove dedos’, olha quem estava do lado dele. Olha o padrão dos meus ministros e o dos dele. Vai voltar aquela turma toda”, acrescentou.