Cidades importantes do Estado de Rondônia deverão passar pela experiência de troca se comando em 2.022, caso se concretizem projetos políticos pessoais de seus atuais Chefes do Executivo.

Os prefeitos que constroem candidaturas para as eleições o ano que vêm são: Delegado Araújo (Patriota), Delegado Araújo (Patriota) e Hildon Chaves (PSDB), que governam, respectivamente, os municípios de Pimenta Bueno, Vilhena e Porto Velho.

Do trio, o único que por enquanto mantém certo suspense quanto a pretensão futura é o Delegado Araújo.

Segundo pessoas próximas a ele, isso se deve ao fato de tentar preservar apoio da bancada federal sob a forma de emendas, uma vez que é seu alvo político é justamente a Câmara Federal, disputando vaga com os atuais detentores de cargo como deputado.

Eduardo Japonês colocou definitivamente as cartas na mesa e já promove ações no sentido de firmar alianças fora de seu círculo natural (leia mais AQUI), posto compreender que enfrentará problemas na base, já que tem como objetivo lançar candidatura a deputado federal, mesma pretensão de Evandro Padovani, nada menos do que sogro de seu mentor político, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV).

Por fim, o prefeito da capital alimenta o sonho de concorrer à disputa do governo estadual e enxerga nas fragilidades do atual mandatário de Rondônia e na indefinição do quadro sucessório uma boa oportunidade de alcançar seu objetivo.