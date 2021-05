Em entrevista ao Extra de Rondônia, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Salatiel Rodrigues, afirmou que a “Ponte do Abunã” vai alavancar a economia de Rondônia e Acre, e será a redenção das cooperativas de produtores da fronteira entre os dois Estados, assim como do agronegócio de toda Região Norte do país.

O presidente destacou o arrojo do governo federal em priorizar o empreendimento, que vai alterar a logística do transporte regional, dinamizando o setor. “Haverá um movimento positivo em cadeia, beneficiando o setor produtivo como um todo, situação em que Rondônia levará vantagem “, avaliou.

Rodrigues destacou que a ponte irá potencializar os negócios entre os Estados do Norte com os países andinos, particularmente com a Bolívia e o Peru, abrindo uma alternativa para o comércio exterior através do Oceano Pacífico. “O agronegócio, as cooperativas e até mesmo os pequenos produtores vão ser altamente beneficiados”, destacou ele.

Ele também ressaltou que as cooperativas de Nova Califórnia e arredores terão um novo alento a partir de agora, com a garantia do direito de ir e vir de forma plena. “Os ganhos em tempo, em rapidez e dinamismo são imensuráveis, basta avaliar o alívio que os transportadores de cargas perecíveis terão agora sabendo que não dependem mais de balsas nem correm mais riscos de ficar ilhados com enchentes. A região viverá um tempo de prosperidade e progresso a partir de agora”, finalizou.