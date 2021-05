A Corregedoria-Geral da Justiça de Rondônia (CGJ) fará uma oficina sobre o sistema de “Peticionamento Inteligente” para policiais de todo o Estado, às 09h, de sexta-feira 14. Na ocasião, os agentes poderão sanar dúvidas sobre a plataforma que permite o envio de inquéritos e Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) para o Poder Judiciário de Rondônia.

A capacitação se destina à Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC-RO) e Polícia Militar (PM-RO). O número de vagas é limitado e as inscrições podem ser feitas até quinta-feira 13, por meio do formulário disponível neste link.

A transmissão acontecerá por videoconferência no Google Meet. O juiz auxiliar da Corregedoria, Cristano Gomes Mazzini, diz que a participação de todos os agentes é importante, pois a oficina pode render um material com as perguntas mais frequentes que será disponibilizado para as instituições.

Servidores da Secretaria de Tecnologia, Informação e Comunicação (STIC) também farão parte da oficina como facilitadores.

Confira as vagas disponíveis para cada comarca:

Porto Velho – 40

Ariquemes – 25

Ji-Paraná – 25

Cacoal – 15

Vilhena – 15

Pimenta Bueno – 8

Rolim de Moura – 8

Ouro Preto – 8

Jaru – 8

Guajará-Mirim – 8

Costa Marques – 6

São Francisco do Guaporé – 6

São Miguel do Guaporé – 6

Alvorada do Oeste – 6

Presidente Médici – 6

Machadinho do Oeste – 6

Alta Floresta do Oeste – 6

Santa Luzia do Oeste – 6

Nova Brasilândia – 6

Colorado do Oeste – 6

Espigão do Oeste – 6

Buritis – 6

Cerejeiras – 6