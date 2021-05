O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos) participou na quinta-feira 13, em Pimenta Bueno, da solenidade de lançamento do programa “Tchau Poeira”, do Governo do Estado, que vai assegurar investimentos da ordem de R$ 15 milhões em obras de asfalto e também na revitalização de espaços públicos, através de outro programa governamental, “Governo na Cidade”.

“O Governo vai levar esse benefício para todos os 52 municípios de Rondônia, mas hoje estamos aqui para oficializar que Pimenta Bueno vai receber esse volume de investimentos, para garantir obras de asfalto novo, de recapeamento de asfalto e também a revitalização de espaços públicos. Essa ação conta com o apoio da Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto do executivo, permitindo a chegada dessas ações à população”, destacou Redano.

Para levar o programa “Tchau Poeira” para todo o Estado, o Governo vai investir cerca de R$ 300 milhões, para a melhoria da infraestrutura urbana dos 52 municípios, através de um termo de cooperação entre o Estado e as prefeituras.

Em Pimenta Bueno, o governador Marcos Rocha, assinou o termo de cooperação com a prefeitura, acompanhado do diretor geral do DER Elias Rezende e do chefe da Casa Civil Júnior Gonçalves. O secretário de Agricultura Evandro Padovani, o secretário da Seosp Erasmo Meireles, o superintendente da Sedi Sérgio Gonçalves e o presidente da Emater Luciano Brandão estavam presentes.

Os deputados estaduais Luizinho Goebel (PV), Ismael Crispim (PSB), Chiquinho da Emater (PSB), Jhony Paixão (Republicanos) e Rosângela Donadon (PDT), o prefeito de Pimenta Bueno, Arismar Araújo (Patriota), vereadores e demais autoridades também participaram do evento.

Alex Redano ressaltou que “ruas asfaltadas representam mais saúde, mais qualidade de vida e valorização dos imóveis. Agradeço ao governador Marcos Rocha e toda a sua equipe por essa importante iniciativa de apoiar os municípios, através desse termo de cooperação com as prefeituras, permitindo que a população seja contemplada”.

PROAMPE

Na mesma solenidade, o governador inaugurou a unidade de crédito do Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proapmpe/RO), que passa a oferecer microcrédito subsidiado para Pimenta Bueno.

Podem acessar os créditos do Proampe pessoas físicas e/ou jurídicas empreendedoras, que exerçam atividades urbanas e /ou rurais, de forma individual ou coletiva, com receita bruta anual limitada a R$ 360 mil. Os recursos serão geridos através do Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia (Fider).