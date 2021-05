A Associação de Basquete de Vilhena (Asbavi) está com matriculas abertas para novas turmas. As aulas acontecem no período da manhã e tarde, e são ofertadas gratuitamente para alunos(as) da rede pública de ensino com idades entre 08 e 14 anos.

Os interessados podem fazer a matricula no site oficial da associação. Mais informações entrar em contato através do telefone (69) 99605-6435. As aulas serão realizadas respeitando os decretos e normas sanitárias de saúde.