No final da tarde de quarta-feira, 12, uma carreta carregada com soja não conseguiu subir uma serra na RO 370, entre Chupinguaia e Parecis e acabou provocando acidente com outra carreta que descia a ladeira.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com o motorista da carreta que estava carregada com calcário, no qual explicou que ele descia a serra quando avistou a outra carreta que não havia conseguido subir e acabou atravessando no meio da pista.

Contudo, devido o cascalho da estrada estar solto, a carreta deslizou e para não morrer imprensado o condutor pulou e na queda quebrou o pé direito e fraturou o esquerdo.

O cavalinho de seu caminhão bateu no meio da outra carreta que estava atravessada na pista, fazendo com que a carreta carregada com soja tombasse.

O motorista de 49 anos, ainda conta que foi socorrido por populares em um caminhão até a vila Dom Bosco e depois foi levado ao posto de saúde de Parecis em uma caminhonete por um comerciante da vila.

Após receber atendimento na unidade de saúde de Parecis, o motorista fretou um táxi para trazê-lo a Vilhena, onde está internado no Hospital Regional.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>