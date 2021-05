“É importante quando você tem decisões na terça, na quinta, no outro domingo. Para isso, a gente tem que respeitar a recuperação de cada atleta. Hoje, temos um elenco um pouquinho maior para suprir exatamente essa deficiência. Ao mesmo tempo, você tem mais mãos querendo ajudar”, declarou Mancini em entrevista coletiva.

Líder do Grupo E, o Peñarol encaminha a classificação à segunda fase em caso de vitória e pode até celebrá-la de forma antecipada se o River Plate (Paraguai) não derrotar o Sport Huancayo (Peru) no duelo que também começa às 21h30 desta quinta-feira, no estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia Assunção. Os aurinegros não perdem há sete jogos, com quatro triunfos consecutivos. Um deles justamente sobre o Corinthians: 2 a 0, há duas semanas.

O time do técnico Maurício Larriera estrearia no último fim de semana na edição 2021 do Campeonato Uruguaio, contra o Plaza Colonia, mas o jogo foi adiado para o começo de junho. Com força máxima à disposição, o Peñarol deve atuar com: Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher e Joaquín Piquerez; Walter Gargano, Jesús Trindade, Giovanni González, David Terans e Facundo Torres; Agustín Martínez.