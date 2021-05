O secretário executivo regional da Casa Civil, Nilton Gomes Cordeiro, visitou na manhã desta quinta-feira 13, a redação do Extra de Rondônia para falar da vinda do governador Marcos Rocha a Vilhena e do lançamento do projeto “Tchau Poeira”. A agenda do governador iniciou na quarta-feira 12, no município de Ariquemes.

De acordo com o representante do governo, na sexta-feira 14, as 09h30 Marcos Rocha estará na solenidade de assinatura do termo de cooperação do projeto “Tchau Poeira” junto a Prefeitura de Vilhena na Escola Municipal Professora Penha Rosendo Leite, localizada Avenida Melvin Jones.

Abrangendo os 52 municípios e com o investimento de R$ 300 milhões, o programa visa asfaltar e recuperar vias públicas. O valor destinado para atender os principais bairros carentes de Vilhena é de R$ 13 milhões.

Na ocasião, o governador também irá realizar a entrega do “Título já”, principal documento que garante a regularização de imóveis aos populares. “Toda as vezes que governador vem em Vilhena, ele tem o propósito de valorizar e trazer algo bom”, enfatizou ele.