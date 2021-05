O deputado estadual Eyder Brasil (PSL), realizou na última quarta-feira 12, a entrega oficial de 30 novas centrais de ar-condicionado e oito impressoras no valor de R$100 mil que atenderão as escolas do município de Mirante da Serra.

Para o prefeito Evaldo Duarte é uma conquista importante. “Agradeço ao deputado Eyder Brasil pela destinação dos recursos para aquisição dos aparelhos que vão proporcionar mais conforto e qualidade de vida aos alunos durante as aulas e também pelo apoio que vem dando ao município”.

“Esse é um cuidado que sempre foi enfatizado por nós, tendo em vista que não é um luxo, mas sim uma necessidade, afinal, o clima que temos em nossa região, torna necessária essa ação. A educação, é a mais importante ferramenta de desenvolvimento de um país, por isso concentro todos os esforços para que cheguem cada vez mais recursos, a serem aplicados no setor em todos os municípios de Rondônia”, destacou Eyder Brasil.

A secretária municipal de educação Suzania Alves Barros ressaltou a relevância da destinação dos equipamentos. “Nosso município estava carente de ar-condicionado nas escolas, pois os alunos sentiam muito calor e com esses equipamentos, vai melhorar o ambiente escolar para os nossos alunos e professores”.

Ao final, o parlamentar se comprometeu com a destinação de mais R$100 mil para auxiliar no que for necessário para atender a demanda do município. Outras autoridades municipais se fizeram presente na cerimônia de entrega dos aparelhos.