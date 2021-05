O deputado estadual Luizinho Goebel esteve acompanhando o governador de Rondônia, Marcos Rocha em Ariquemes, Pimenta Bueno e na sexta-feira 14, estará ao lado do chefe do executivo estadual para a terceira etapa do lançamento do projeto “Tchau poeira”, o qual irá investir R$ 300 milhões em todos os municípios do Estado. Goebel é parceiro do projeto e votou favorável à aprovação da proposta na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO).

Luizinho Goebel parabenizou o governador pelo projeto e enfatizou que além do projeto “Tchau poeira”, o Governo do Estado também está colocando em prática o projeto “Governo na cidade”, que irá destinar R$ 110 milhões para que os municípios possam revitalizar seus espaços públicos e melhorar o urbanismo de Rondônia.

O parlamentar explicou que para Vilhena serão destinados R$ 13 milhões que serão suficientes pra executar mais de 20 quilômetros de asfalto em vias urbanas. “Trata-se de um projeto histórico em Rondônia, um orgulho fazer parte deste momento. Estamos investindo em infraestrutura para que possamos proporcionar mais conforto e melhores condições de vida à população”, comentou o deputado.

Goebel pontua que esses projetos vão além de suas finalidades. “Ao todo são mais de R$ 400 milhões investidos nos municípios, fortalecendo os ciclos econômicos, gerando novos postos de trabalho, valorizando imóveis e investindo no desenvolvimento humano”, arrematou.

Nesta primeira fase do programa, o Governo do Estado em parceria com os deputados estaduais se comprometeu com a destinação de R$ 53 milhões aos municípios de Ariquemes, Pimenta Bueno e Vilhena.