Através de um vídeo produzido pela assessoria de comunicação da prefeitura, o diretor do Hospital Regional de Vilhena, Clair Cunha, se manifestou a respeito da polêmica do rato flagrado “passeando” dentro da maior unidade de saúde do Cone Sul no último final de semana.

O caso foi assunto de debate na última sessão ordinária na Câmara de Vilhena (leia mais AQUI).

Cunha explicou que a unidade de saúde está em reforma e os materiais acabam gerando muito entulho, o que propicia a aparição de roedores.

“Solicitei à Secretaria Municipal de Saúde a abertura de processo de dedetização, mas não elimina roedores. O melhor seria armadilhas para capturar os roedores”, sugere.

No vídeo, ele mostrou a reforma das salas onde funcionarão a maternidade e a parte administrativa da unidade hospitalar.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO: