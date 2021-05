A colheita de café robusta da temporada 2021/22 deve ganhar força nos próximos dias no Espírito Santo. Segundo pesquisadores do Cepea, até o início de maio, o alto percentual de grãos verdes ainda impedia grandes avanços das atividades, mas o clima tem favorecido a maturação, e, com isso, a colheita pode ser intensificada. Já em Rondônia, os trabalhos estão um pouco mais avançados.

De acordo com colaboradores do Cepea, o tempo mais firme nas últimas semanas auxiliou na maturação dos grãos e favoreceu os trabalhos. Mesmo com a colheita no Brasil, os preços do robusta estão em alta, impulsionados pelos avanços externos e pela retração de vendedores.