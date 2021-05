O Governo de Rondônia, por meio do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), segue intensificando as ações de fiscalização em todo o Estado.

Em Vilhena, a equipe do Ipem encontrou mercadorias embaladas com peso irregular nas indústrias de ração animal e na venda de argamassa em loja de material de construção. As empresas foram autuadas de acordo com a Portaria 248/2008 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), onde foram encontrados itens com falhas em produtos acima de 20 quilos.

Diante da anormalidade encontrada, o presidente do Ipem, Aziz Rahal Neto, aconselha o consumidor a ficar atento e entrar em contato com o órgão. “A população precisa cobrar seus direitos e deve entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem ao duvidar de algum produto. Nessa fiscalização foram encontradas muitas irregularidades, as quais deverão ser corrigidas para que o consumidor não seja lesado no ato da compra. Todas as empresas que apresentaram falhas serão autuadas”.

As fiscalizações do Instituto cumprem os requisitos de segurança contra a covid-19, com as equipes mantendo o distanciamento necessário, utilizando máscaras faciais e álcool gel. O consumidor que encontrar ou suspeitar de alguma irregularidade, pode informar à Ouvidoria do Ipem, pelo e-mail ouvidor@ipem.ro.gov.br ou pelo telefone 0800 647 7277.