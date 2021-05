Visitou a cidade de Vilhena nesta sexta-feira 14, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), para prestigiar a solenidade de assinatura do termo de cooperação dos programas “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”. A cerimônia ocorreu na avenida Melvin Jones, em frente à escola Professora Penha Rosendo Leite.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Redano fez um balanço de seus 100 dias à frente da presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE). Para o parlamentar, o Estado conseguiu avançar muito em algumas áreas, em especial com chegada dos projetos “Tchau Poeira” e “Ilumina Rondônia” que vai atender os 52 municípios.

“Estivemos em Ariquemes que foi contemplada com R$ 25 milhões e Pimenta Bueno com R$ 12,5 milhões, e hoje, estamos nessa grande festa em Vilhena. Várias ruas receberão asfalto novo e outras serão recapeadas. Esse é um presente do governo aos municípios. Vale lembrar que o valor usado não é empréstimo, mas sim dinheiro de economia do Estado”, destacou ele.

Para o presidente o maior desafio no seu mandato foi o de encontrar um equilíbrio entre o comércio e a saúde. Isso por ser favorável que o comércio permanecesse aberto. “Esse foi um embate muito forte. Vivemos um momento em que não havia leitos de UTI e havia uma fila de espera muito grande. Graças a Deus já está amenizando e mesmo com a pandemia conseguimos crescer. Estamos alinhados, por isso estamos tendo muitos resultados”, declarou ele.

Questionado sobre o apelido “Presidente da Paz”, Redano ressaltou que por ser muito pacífico, sempre busca conseguir harmonia em momentos que enfrentam discussões mais acaloradas na ALE, dai o atributo.

Sobre seu relacionamento com o governo, o presidente enfatiza que está tranquilo, isso porque a Casa está disposta a apoiar boas ações e projetos como o que está sendo divulgado nos municípios.

Redano finaliza enfatizando que a população pode esperar de seu mandato muita transparência, participação, além de espaço a todos.