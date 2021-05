O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), lança boletim informativo “Leite de Rondônia” com informações atualizadas dos preços de referência do leite e derivados lácteos, atributos de volume e qualidade da matéria-prima, evolução dos preços do leite UHT, incluindo gráficos e dados da cadeia produtiva no Estado.

O boletim “Leite de Rondônia” será divulgado pela Seagri todo mês, após a publicação da Universidade Federal do Paraná (UF/PR), responsável pelos estudos e pesquisas, e aprovação do Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite (Conseleite).

Conforme mostra a Resolução de maio de 2021, as variações no preço para a matéria-prima leite entregue em abril/2021 a ser paga em maio/2021 são as seguintes: valor de referência do litro de leite padrão, R$ 1,2560 em abril; R$ 1,2808 em maio, com variação de R$ 0,0248.

Os preços de referência divulgados visam representar um valor justo para a remuneração da matéria-prima leite, tanto para os produtores rurais quanto para as indústrias, levando em consideração o volume e a qualidade da matéria-prima. São divulgados diversos valores de referência, conforme a qualidade e o volume de leite entregue pelos produtores às indústrias.

De acordo com o secretário da Seagri, Evandro Padovani, com a divulgação dos valores de referência, o produtor poderá analisar o referencial de preço para realizar uma melhor negociação da sua produção. “A existência de um referencial de preço para o leite permite ao agricultor comparar, ao longo do tempo, seus preços com os valores divulgados, facilitando e melhorando a gestão do seu negócio. Já para as indústrias vai ajudar na gestão política de incentivo à qualidade da matéria-prima e estratégias de venda dos derivados”.

O boletim “Leite de Rondônia” pode ser acessado e baixado pelo portal da Seagri, no link: http://www.rondonia.ro.gov.br/seagri/. “A Seagri tem investido fortemente em ações de incentivo à cadeia produtiva do leite. Nosso objetivo é avançar cada vez mais nas ferramentas de divulgação, com o intuito de levar informações de tudo o que acontece no agro de Rondônia para nossos produtores”, finalizou Padovani.