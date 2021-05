Na manhã de terça-feira 18, as equipes do Conselho Tutelar e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Cabixi realizaram visitas educativas em escolas, unidades de saúde, prefeitura e comércio afim de divulgar a campanha “Faça Bonito” de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

A campanha de divulgação contou com distribuição de panfletos informativos, entrega de lembrancinhas, exposição de faixa com o tema, além de caminhada com som pela cidade e pit stop.

Em 2020, a campanha foi desenvolvida através de programas de rádio e redes sociais, já este ano, as equipes optaram pelo corpo a corpo e visitações. A ação contou ainda com apoio da Policia Militar e Secretaria de Promoção Social.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>>