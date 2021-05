Garantido nas oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecipação e com a liderança do Grupo A assegurada, o Palmeiras mira o posto de melhor time da fase de grupos – o que lhe dá o mando de campo para os jogos de volta no mata-mata.

Uma vitória nesta terça-feira (18), às 19h15 (horário de Brasília), contra o Defensa y Justicia (Argentina), no Allianz Parque, pela quinta rodada da chave, deixa a meta mais próxima. No momento, o clube paulista é o único com 100% de aproveitamento na Libertadores, com 12 pontos somados em quatro jogos. Flamengo e Atlético-MG, ambos com dez pontos, são os principais rivais alviverdes na disputa pela melhor campanha geral. Argentinos Juniors (Argentina) e Barcelona de Guayaquil (Equador), com nove pontos, também estão na briga.

Acontece que na quinta-feira (20), às 22h, o Verdão já retorna a campo para o jogo de ida da final do Campeonato Paulista, diante do São Paulo, novamente no Allianz. A partida de volta está marcada para domingo (23), às 16h, no Morumbi. A comissão técnica alviverde ainda não definiu se terá força máxima ou não contra os argentinos.

“Vimos que estamos preparados para jogar de dois em dois dias. Temos feito isso há quase 15 dias. Vamos escolher os que estiverem melhores, principalmente, física e mentalmente. Jogos como estes são desgastantes em todos os níveis, com ansiedade e pressão, isso tudo mexe”, comentou o auxiliar João Martins, em entrevista coletiva.

No último domingo (16), o Verdão utilizou força máxima na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulista. A equipe alinhou com Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luís, Rony e Luiz Adriano. Contra o Defensa, a expectativa é que o treinador Abel Ferreira promova a volta de jogadores como o lateral Matías Viña, o volante Danilo, o meia Gustavo Scarpa e os atacantes Wesley e William ao escrete titular.

O Defensa ocupa o segundo lugar do Grupo A, com cinco pontos, e não alcança mais o Palmeiras. Em caso de vitória nesta terça, os argentinos se classificam com uma rodada de antecipação se o Independiente del Valle (Equador) não superar o Universitario (Peru) no estádio Monumental de Lima, na capital peruana, às 21h30.

Este será o quarto duelo entre alviverdes e argentinos em 2021. Os dois primeiros ocorreram em abril, com uma vitória para cada lado, valendo a Recopa Sul-Americana, conquistada pelo Defensa. O embate mais recente foi no último dia 4 de maio, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, com triunfo brasileiro por 2 a 1 no estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela (Argentina). Na ocasião, o time comandado pelo técnico Sebastián Beccacece atuou desfalcado de vários jogadores acometidos pelo novo coronavírus (covid-19). Desta vez, a única ausência deverá ser o lateral Marcelo Benítez, com uma lesão no joelho.