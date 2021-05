Um acidente por volta das 20h00 desta quarta-feira, 19, na Rua José Roberto Garcia Moreira, no bairro Embratel, envolvendo um carro e uma moto, no qual um poste foi praticamente derrubado, pode ter sido a causa da falta de energia elétrica no bairro Assossete, onde um morador havia reclamado da escuridão. (Leia AQUI).

Conforme informações, na colisão, o carro acertou o poste, fazendo com que a fiação se desprendesse, com isso, as chaves de alta tensão caíram.

A informação ainda dá conta que uma equipe da Energisa já está no local para providenciar um novo poste, e assim que possível a energia será restabelecida.