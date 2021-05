Após 13 anos no comando do programa Realidade, o radialista Isac Laurentino foi desligado do quadro de funcionários da emissora vilhenense.

Na manhã desta quarta-feira, 19, a reportagem do Extra de Rondônia falou com o apresentador que disse ter sido pego de surpresa com sua demissão, pois ao longo dos 13 anos que ficou a frente do programa Realidade e como locutor esportivo desempenhou suas funções com maestria.

Segundo Isac, a Rádio Planalto FM que pertence ao grupo Cassol, há alguns meses foi arrendada para um grupo de Ji-Paraná, no qual ao assumir a empresa, a nova direção acordou com todos os funcionários que não haveria demissões.

Isac conta que todos os funcionários receberam aviso prévio por arte do grupo Csssol e após o término, a nova direção da emissora excluiu três funcionários alegando contenção de despesas.

Isac lamenta apenas não ter tido a oportunidade de despedir de seus ouvintes que o acompanharam durante por 13 anos, tanto do programa Realidade, quanto nas transmissões esportivas da emissora.

Todavia, o radialista aproveita para agradecer através do Extra de Rondônia seus fiéis ouvintes e dizer que ele continua no Ar, mas por momento, apenas na SIC TV – retransmissora da rede Record canal 23 com o programa Cidade Alerta, das 17h50 as 18h55 de segunda a sexta-feira.