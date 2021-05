Parceria do Legislativo Estadual com o Senado, que implantou a Rádio e TV da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE), agora será disponibilizada para Vilhena.

Na manhã dessa quarta-feira (19), a Câmara de Vilhena recebeu a visita da diretoria da Rádio e TV da ALE, composta pelo diretor e ex-deputado estadual Edvaldo Soares, e dos assessores Cícero Moura e Alessandro Lubiana.

A comitiva, enviada pelo presidente da ALE-RO, Alex Redano (PRB), foi recebida pelo presidente da Câmara, Ronildo Macedo (PV), no seu gabinete.

Na ocasião, os profissionais da ALE explicaram a importância da implantação do projeto, que ampliará o acesso da comunidade aos atos da Casa de Leis e a interação com os debates dos vereadores.

“O objetivo é incentivar as casas legislativas a montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão, com sinal aberto e gratuito, e universalizar o acesso às programações. Isso será possível porque as instituições compartilharão seus canais com os parceiros e dividirão custos e responsabilidades”, afirmou Soares.

Além das transmissões ao vivo das sessões, que já são disponibilizadas pelas redes sociais, a programação trará conteúdos científicos e locais, com compartilhamento da grade de programas municipais e estaduais.

“As emissoras que compõem a rede aproximam o cidadão da atuação dos parlamentares, ampliam o entendimento sobre o que acontece no parlamento e incentivam a participação política e o debate”, pontuou Macedo.

Instituída pelo Ato da Mesa da Câmara dos Deputados nº 52 de 17 de outubro de 2012, a Rede Legislativa de Rádio e Televisão tem como meta a universalização da cobertura do sinal das emissoras de rádio e TV das Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas, e Câmaras dos Deputados para que alcancem todos os brasileiros de forma aberta e gratuita.