Residente há mais de quatro décadas no município de Espigão do Oeste, o segundo-tenente da reserva da Polícia Militar (PM), Julemar Schumacker, de 50 anos de idade, está articulando pré-candidatura a deputado estadual para disputar as eleições do próximo ano.

Filiado ao DEM, ele pretende tocar adiante seu projeto político em outra legenda, e esta será a primeira vez que disputará uma eleição.

Julemar entende que Espigão do Oeste precisa ter representatividade no Poder Legislativo estadual, posição que não ocupa desde a morte de Lúcia Tereza, o que causa tremendo prejuízo à comunidade, que fica na dependência de políticos de outras praças para encaminhamento de recursos, além de outras ações de suporte político-administrativo.

A idéia de se lançar na política não é um projeto individual, mas sim nascido da vontade de um grupo. Também não é algo recente, como revela o próprio Schumacker: “várias vezes fui convidado para participar da política da nossa cidade, inclusive nas eleições municipais passadas, como vice do atual prefeito Wéliton Pereira Campos, e isso só não aconteceu porque estava esperando assumir o colégio de Tiradentes em Cacoal”, revela.

O PM aposentado afirma também que sempre participou da vida política de Espigão do Oeste, apoiando candidatos e atuando como interlocutor de setores da comunidade com as autoridades, encaminhando demandas.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Julemar garante que, caso seja mesmo candidato e consiga chegar à Assembléia Legislativa, exercerá mandato participativo, ouvindo sempre a população e estando junto com as associações rurais e outras entidades representativas da comunidade.

Casado com Marly Nogueira e pai de dois filhos, o pré-candidato ingressou na Polícia Militar do Estado de Rondônia em 1.991, entrando na academia de sargento em 96, sendo pós-graduado na patente em 2002. Em 2.011 chegou a subtenente, e em 2.015 foi promovido a segundo-tenente.

Foi presidente do Instituto Policial Mirim por duas gestões, além de ter participado da gestão do Clube Recreativo Grêmio por oito anos, e fez parte do Conselho Fiscal do Sicoob por seis anos.