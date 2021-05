A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 19, a operação “Abuso de Confiança” visando recuperar bens pertencentes ao Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN e desarticular uma associação criminosa responsável pela prática de crimes de peculato e furto no município de Porto Velho-RO, com a participação de servidores públicos estaduais.

A Polícia Federal cumpriu 03 mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara da Justiça Federal de Porto Velho-RO, na cidade de Porto Velho-RO.

As investigações tiveram início em janeiro de 2021, com a denúncia de que a quadrilha havia se apropriado de bem público.

Os indiciados responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de furto com abuso de confiança (art. 155, § 4°, II do CP), peculato (art. 312, do CP), usura (art. 4°, a da Lei 1.521/51), extorsão (art. 158, § 1° do CP).

Além disso, houve a prisão em flagrante de um dos investigados por Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14 da Lei 10.826/03) durante as buscas.

O termo “Abuso de Confiança” é alusão à forma com que o bem pertencente à União foi subtraído e entregue aos agentes delituosos.