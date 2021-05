A retomada das chamadas cirurgias eletivas, para reduzir uma grande fila de espera de pacientes que se acumula nesse período de pandemia, foi solicitada ao presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), pela presidente do Sindicato dos Médicos de Rondônia (Simero), Flávia Lenzi; o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Rondônia (Sindessero), Rafael Augusto, e pelo cirurgião Rafael Brito, representando o Hospital 09 de Julho.

“Com a pandemia do coronavírus, essas cirurgias eletivas foram suspensas, tanto na rede pública quanto na rede privada. Somente os casos graves estão sendo atendidos e isso tem gerado uma demanda reprimida muito grande, com uma fila de espera enorme e, em alguns casos, o que era uma simples cirurgia acaba se agravando pela demora e se tornando um problema mais grave”, reportou Rafael Augusto.

Redano ouviu atentamente as explanações e disse que vai buscar tratar do tema junto ao secretário estadual de Saúde (Sesau), Fernando Máximo, para buscar uma solução que traga um alívio para quem precisa realizar as cirurgias eletivas.

“Recebi o pedido da rede privada, para que possa atender com as cirurgias eletivas, seguindo todos os protocolos. Estamos vendo uma redução no número de casos e de internações e, pelo exposto, creio ser possível ir fazendo essa abertura para a realização desses procedimentos”, completou Redano.

O deputado Jean Oliveira (MDB) também participou do encontro e ponderou que, caso a rede pública ainda não seja possível, mas que a rede privada possa ter essa liberação para realizar as cirurgias eletivas.