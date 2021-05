O palhaço vilhenense, Jeferson Petik, junto a um grupo de amigos está promovendo mais um “Sopão Solidário”, com objetivo de entregar marmitas todos os dias a famílias carentes e moradores de rua do município.

De acordo com a artista, a ação acontece segunda, quarta e sexta, mas pretendem expandir o projeto, já que as pessoas sentem fome todos os dias, e para isso a equipe precisa de doações de alimentos, valores em dinheiro e outros itens de preparo.

Quem quiser contribuir com o projeto ou até mesmo atuar como voluntário, basta entrar em contato através do telefone (65) 98119-0239 ou ir até o barracão da feira livre do bairro São José com sua doação.

Devido a data do “Dia das Crianças” estar se aproximando, Petik aproveita para pedir doações de brinquedos usados ou novos para outro projeto paralelo.