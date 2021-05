Polícia Rodoviária Federal (PRF), em fiscalizações nas rodovias federais de Rondônia e no sul do Amazonas, recuperou sete veículos oriundos de práticas criminosas em um intervalo de, aproximadamente, cinco dias.

Na capital do estado, entre os dias 16 a 20 de maio, durante fiscalização de trânsito e de enfrentamento à criminalidade, três motocicletas e um carro de passeio, foram recuperados. No total, 3 homens foram detidos (18, 32 e 46 anos) e, junto com os veículos, foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

No município de Ariquemes, na terça-feira (18), os policiais efetuaram a recuperação de mais uma motocicleta. Um homem, de 51 anos, trafegava na BR 364 quando foi abordado pela equipe plantonista. Ao realizar consultas nos sistemas, constatou-se que o veículo havia sido roubado em Porto Velho em 06/04 deste ano. Tanto o condutor quanto o veículo foram encaminhados à Polícia Civil.

Já na região mais central do estado, em Pimenta Bueno, um carro de passeio (VW Novo Voyage), com ocorrência de roubo/furto de 2015 na cidade de Aparecida de Goiania/GO, foi recuperado pela PRF. A identificação e recuperação só foi possível após criteriosa análise dos elementos de segurança do veículo. Um homem, 42 anos, foi preso em flagrante pelo crime de receptação e adulteração de sinal de identificador.

E por último, durante fiscalização no perímetro urbano de Humaitá/AM, trecho de cobertura da PRF em Rondônia, policiais realizaram abordagem a uma motocicleta (CG 150 Titan). Durante os procedimentos, a equipe identificou que o veículo tratava-se de objeto de crime, fato ocorrido no ano de 2020. O jovem condutor, 23 anos, informou que comprou o veículo por três mil reais e que desconhecia a origem ilícita da moto.

A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia realiza um intensivo trabalho de fiscalização orientado por inteligência e conta com o auxílio da população para gerar resultados ainda mais expressivos. Nos casos de roubo ou furto de veículo, além do registro de ocorrência na Polícia Civil, que é obrigatório, você também pode cadastrar o evento no sistema Sinal PRF (https://sinal.prf.gov.br/sicop/sinal) aumentando as chances de localização/recuperação do automóvel.