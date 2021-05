O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB), vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal, anunciou a construção de viaduto na BR-364, no trevo que dá acesso à BR-435 e, consequentemente, a vários municípios do Cone Sul de Rondônia.

A obra está orçada em R$ 8 milhões e será licitada nos próximos dias no regime RDCI pelo DNIT.

O deputado destinou uma emenda de R$ 5 milhões que já está disponível no orçamento do DNIT.

A obra, que é uma promessa antiga de autoridades políticas, prevê a construção de um moderno viaduto na BR 364 no entroncamento da BR 435 que dá acesso a Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste e Corumbiara.

Mosquini lembrou que esse é um anseio antigo dos moradores do Cone Sul, e que o trevo já foi palco de muitas tragédias.

A BR-364 passará embaixo do viaduto, será construído alças de acesso e alças de retorno, passagem de pedestres e uma terceira pista.

“O DNIT está terminando de licitar a obra, logo será assinado a ordem de serviço para início desse importante empreendimento no Cone Sul do Estado”, afirmou o deputado Lucio Mosquini.

O Ministro Tarcísio de Freitas se comprometeu com a construção da obra com o Deputado Lucio Mosquini e virá a Rondônia na inauguração.

