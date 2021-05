A deputada Rosangela Donadon (PDT) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 40 mil para aquisição de materiais de informática para atender o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de Pimenteiras do Oeste.

O recurso já está na conta da prefeitura e foi destinado a pedido vereador Luiz Carlos.

Os equipamentos de informática serão adquiridos para à modernização da sala de informática do CRAS e irão beneficiar as famílias atendidas pelo órgão com acesso à internet, além de oficinas de orientações para manuseio dos equipamentos de forma correta, para trazer agilidade nos serviços oferecidos.

A parlamentar informou que destinou e já foi liberado para Pimenteiras do Oeste R$40.000,00 para aquisição de materiais esportivos, R$40.000,00 para máquinas de costura e agora R$ 40.000,00 para aquisição de material de informática.

Rosangela Donadon ressaltou que tem prazer em trabalhar pelo desenvolvimento de Pimenteiras, para melhorar a qualidade de vida da população.

“Fiquei muito feliz em destinar esse recurso para compra de material de informática para Pimenteiras do Oeste a pedido do vereador Luiz Carlos que sempre apresenta projetos para beneficiar a população. Os equipamentos serão adquiridos para à modernização da sala de informática do CRAS e irão beneficiar as famílias atendidas pelo órgão. Estamos trabalhando empenhados pelo desenvolvimento do município”, ressaltou a parlamentar.