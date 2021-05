O Sicoob oferece 25% de desconto sobre taxa de administração em todos os segmentos do produto consórcio para cooperados e não cooperados com a campanha “Vem que tem desconto de verdade”.

A ação funciona do dia 24 a 31 de maio e visa proporcionar ao consorciados taxas ainda menores bem como aumentar o seu o marketing share. Com essa iniciativa o Sicoob quer se posicionar como a melhor taxa de administração do país, oferecendo para as comunidades em que atua um produto com alta aceitação e precificação imbatível.

Segundo Itamar Filho, gerente de consórcios do Sicoob, trata-se também de uma nova oportunidade para prospectar novos cooperados para a instituição. “Por ter grande aderência ao mercado, os consumidores acabam adquirindo o produto em outras instituições pagando taxas mais altas, enquanto, no Sicoob, temos as melhores taxas disponíveis. Percebemos que cada vez mais o consumidor faz conta e considera a solidez da instituição na sua escolha, sendo assim, o consórcio se torna um cartão de visita para a adesão ao Sicoob. Em ações comerciais com essa reforçamos nossa preocupação em atender e permitir que as pessoas realizem seus sonhos seja do motocicleta até a casa própria.”, afirma.

Durante a campanha, a taxa de administração para não cooperados será de 7,13% no consórcio para a compra de motocicletas em até 60 meses e automóveis em até 86 meses; já para quem tem conta no Sicoob, a mesma compra terá a taxa de 5,63% – em outros players do setor, costuma ser facilmente superior a 15%.

Para quem pretende investir em imóveis com pagamento em até 240 meses, a semana de descontos do Sicoob também é a melhor opção: o percentual– que gira em torno de 14% a 25% em outras instituições – estará apenas 6,75% para cooperados e 10,13% para não cooperados.

O Sicoob também oferece a solução para o produtor rural ou frotistas que queiram realizar a compra de implementos agrícolas ou caminhões em até 144 meses com taxa de 6,38% para cooperados e 8,63% para não cooperados. Já no segmento de bens duráveis pode ser feita a aquisição de equipamentos fotovoltaicos, eletrônicos, patinetes e bicicletas elétricas, entre outros. Em até 60 meses com taxa de 9% para cooperados e 11,25% para não cooperados.

O Sicoob ocupa hoje a 7ª posição dentre as maiores administradoras do setor no país. A instituição teve crescimento de 23,3% em 2020, em relação a 2019, e comercializou quase 80 mil cotas do produto, sendo 41,5% somente em novembro, quando lançou a promoção de descontos de 25% nas taxas de administração de produtos na última semana do mês.