O ex-deputado federal Natan Donadon visitou, na última quinta-feira, 20, o município de Corumbiara, na região sul de Rondônia.

Nessa cidade, ele dialogou com amigos e fez uma visita de cortesia à prefeitura, momento em que foi recepcionado pelo prefeito Leandro Teixeira Vieira (PSB), secretários municipais e vereadores.

Leandro agradeceu a visita do ex-parlamentar e fez um balanço de sua administração nesses primeiros cinco meses de mandato à frente do executivo municipal, momento em que explicou as dificuldades de obter recursos estaduais e federais.

Além do prefeito, do encontro participaram os secretários municipais Valdemir Marcolino Gonzaga (Chefe de Gabinete), Adriano da Costa Reginaldo (Secretário Municipal de Planejamento) e Emerson de Paulo Farias (presidente do sindicato dos servidores públicos de Corumbiara), além dos vereadores Sidnei dos Santos Moura (Podemos) e Gerson Gonçalves Cardoso (PTB), o popular Tuca.