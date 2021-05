A jornalista e apresentadora Raquel Gonçalves Jacob é o novo reforço do jornalismo da SIC TV Record em Vilhena.

A comunicadora estreia nessa segunda, 24, no comando do Câmera Mais, revista eletrônica que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h50.

Com ampla atuação no jornalismo em Rondônia, a apresentadora é uma das pioneiras da televisão no Conesul do Estado e já atuou em diversos veículos de comunicação. A chegada de Raquel tem sigo encarada com entusiasmo pela equipe da SIC TV em Vilhena.

“O programa segue a grade estadual e une o jornalismo com comportamento, moda, saúde, estética, culinária, esporte, economia doméstica, cultura, fofocas e ainda mundo pet. Essa foi uma novidade que lançamos na TV local há alguns anos e rapidamente ganhou o coração dos vilhenenses. Agora, o desafio é estar de volta com essa proposta, porém na busca por inovação”, explica a jornalista.

O programa Câmera Mais vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 10:50, sempre com a programação ao vivo no canal digital 23.1 e ainda no Facebook e canal no YouTube.