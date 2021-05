Em um vídeo exclusivo, mostra o momento em que crianças param de brincar para observar dois marginais correndo e apontando a arma para um terceiro marginal que estava numa motocicleta. O flagrante em vídeo aconteceu no condomínio Orgulho do Madeira, que fica na zona leste da capital.

No vídeo, cinco crianças, sendo três meninos e duas meninas, curtem uma brincadeira sadia, momento em que são alertadas do perigo. Uma das meninas se levanta, enquanto a outra observa atentamente o momento em que dois marginais de camiseta vermelha que fazem parte uma facção, correndo.

Neste mesmo momento, um dos marginais saca um arma de fogo e aponta para um terceiro elemento que vem logo atrás numa motocicleta, indagando a dupla sobre uma motocicleta.

Infância roubada

É lamentável, mas crianças tem que conviver com a bandidagem que assola o condomínio Orgulho do Madeira, onde facções ditam as regras e os trabalhadores de bem, tem que seguir o ritual, caso contrário, quem fala demais, “pode amanhecer com a boca cheia de mosca”, no ditado popular.

Não se sabe o momento exato, mas a qualquer momento, um tiroteio entre marginais, ou até mesmo um confronto com a polícia, pode culminar na morte de inocentes, que buscam apenas uma diversão. No caso, as crianças.

Cobram segurança

Os moradores, que se arriscam a falar, e até trocam de números após denunciar os casos, cobram uma atitude mais firme da segurança pública do Estado. “Temos um coronel da PM governador, e ainda continua a lei das facções por aqui”, disse uma moradora.

>>>Veja vídeo: Clique (AQUI)