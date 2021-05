Em jogo muito brigado, o Grêmio se sagrou tetracampeão gaúcho.

O time comandado por Tiago Nunes abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Ferreirinha. No segundo tempo o Inter ainda conseguiu buscar o empate, com Rodrigo Dourado, mas não foi suficiente e o Grêmio chega a 40 títulos estaduais.

O primeiro tempo do clássico não teve muitas chances de gol, como de costume o jogo foi muito brigado e ainda na etapa inicial dois jogadores foram expulsos em uma confusão, Rafinha, do Grêmio, e Yuri Alberto, do Internacional. Com os dois lados desfalcados, o tricolor levou a melhor, Ferreirinha marcou o gol que aumentou a vantagem do time gremista na final.

O segundo tempo se manteve brigado, com o Inter tentando reverter o resultado, Rodrigo Dourado chegou a empatar o jogo, mas o resultado não foi suficiente e o Grêmio se sagrou tetracampeão gaúcho.