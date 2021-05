Depois do evento realizado pelo Setor Produtivo nacional em Brasília, no sábado passado, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, aumentaram as conversas acerca de suposto projeto político-eleitoral do agropecuarista vilhenense Valdir Masutti Junior, o popular Juca Masutti, proprietário de fazendas no Cone Sul de Rondônia.

De acordo com conversas de bastidores, ele está se preparando para concorrer ao Senado Federal, com apoio de produtores e do grupo político que defende o governo federal na região.

Os apoiadores do projeto estão organizando a pré-candidatura e buscando uma legenda política para encampar o projeto.

A notícia vem de encontro aos interesses da classe produtiva local e de certa forma abre caminho para uma candidatura do também empresário Jaime Bagattoli ao governo estadual.

O Extra de Rondônia ligou no telefone do agropecuarista, mas não respondeu e nem retornou para confirmar a pretensão de iniciar na vida política.