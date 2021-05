Acontecerá no próximo dia 28 de maio, às 19h30 no canal do Youtube do Sistema OCB/SESCOOP-RO o lançamento do “Dia de Cooperar 2021”.

O movimento consolida o 7º princípio do cooperativismo e demonstra o compromisso das cooperativas com as pessoas. O evento tem o propósito de ajudar comunidades carentes através de um dia inteiro de ações gratuitas.

Em Rondônia o “Dia de Cooperar” acontece desde 2014 e já é um evento muito esperado pela população. Devido a pandemia, desde 2020 a ação vem sendo realizada de forma on-line.

“Com a pandemia tivemos que nos adaptar rapidamente a uma nova realidade. Mas nossos trabalhos não pararam. Mesmo distantes fisicamente, reforçamos o convite para que todos participem, se engajem e conheçam esse projeto que já ajudou e vai continuar ajudando muitas famílias rondonienses”, reforçou o presidente do sistema, Salatiel Rodrigues.

Em tempos tão difíceis como esses, o “Dia C” chega para provar que é possível unir-se, ainda que virtualmente para fazer o bem aqueles que mais necessitam. A live acontecerá diretamente do Cone Sul do Estado, na cidade de Vilhena e será apresentada pelo jornalista Clevis Serafim. Para participar, basta acessar o link a seguir: https://www.youtube.com/c/ sistemaocbro/search.