Para a próxima terça-feira 25 de maio, a Unesc Rondônia preparou uma palestra sobre a importância do respeito e da responsabilidade no trânsito. As ações fazem parte do “Maio Amarelo”, um movimento criado para discutir a segurança viária.

A palestra “Respeito e Responsabilidade: Pratique no trânsito” tem o objetivo de chamar a atenção para o alto índice de acidentes com mortes e feridos no trânsito brasileiro. A palestra realizada pela Unesc Rondônia acontece em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran RO) e a transmissão será feita por meio da plataforma Google Meet. Com início às 19h, a palestra em alusão ao “Maio Amarelo” será ministrada por Marta Rosa e Ricardo de Paula Pereira.

A inscrição é gratuita e ao longo do evento online, os participantes vão concorrer a uma bicicleta e um capacete. Para participar e concorrer aos brindes, é preciso fazer a inscrição no portal do evento https://www.even3.com.br/ maioamarelodetranunesc/.

SOBRE OS PALESTRANTES

Marta Rosa dos Santos é chefe da Divisão de Educação de Trânsito, representante estadual do “Movimento do Maio Amarelo”, examinadora de trânsito, licenciada em biologia, cursando especialização em gestão, educação e segurança no trânsito.

Ricardo de Paulo Pereira é licenciado em pedagogia, bacharel em direito, cursando especialização em gestão, educação e segurança no trânsito.