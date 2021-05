No primeiro quadrimestre de 2021 valorizou-se 8,63%, enquanto os preços de cortes, industrializados e carne salgada recuaram 8,33%, 1,61% e 5,14%.

Embora tenha sido o único item com queda no volume embarcado (redução de quase 4%, contra aumentos de, 6,40%, 11,18% e 18,08% nos volumes de, respectivamente, cortes, industrializados e carne salgada), o frango inteiro é também o único até aqui a registrar aumento de preço: no primeiro quadrimestre de 2021 valorizou-se 8,63%, enquanto os preços de cortes, industrializados e carne salgada recuaram 8,33%, 1,61% e 5,14%.

Porém, no tocante à receita cambial, apenas os cortes de frango – principais formadores da receita do setor – apresentaram redução, de quase 2,5%. Comparativamente ao mesmo período de 2020, a receita cambial do frango inteiro aumentou 4,37%, a dos industrializados 9,38% e da carne de frango salgada pouco mais de 12%.