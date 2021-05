Se você estava assistindo a uma partida de futebol e viu as frases “Pix é no Sicoob”, “Vai, vai, vai melhorar” ou se deparou com a marca da instituição financeira cooperativa que mais cresce no Brasil na transmissão da televisão, já sabe que o Sicoob é um grande incentivador do esporte brasileiro.

Agora, a marca renovou seu contrato de publicidade com as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Este é o terceiro ano do Sicoob no Brasileirão – em 2019, a exibição estava nas duas primeiras divisões do torneio nacional. No ano passado, a instituição ampliou sua exposição também para a Série C.

Segundo Francisco Reposse Junior, diretor comercial e de canais do Sicoob, pelo tamanho da paixão do brasileiro por futebol e pela movimentação de mídia que a modalidade proporciona diariamente em todos os noticiários, há uma ótima oportunidade de divulgar o cooperativismo financeiro para todo o território nacional. “Além disso, nós valorizamos o esporte porque ele reforça ideais das cooperativas financeiras, principalmente o da cooperação e da soma de esforços para se atingir objetivos”.

Outro anseio que o cooperativismo financeiro e o futebol têm em comum é de construir mudanças nas comunidades em que eles atuam, fazendo a diferença na sociedade. “Atrelar nossa marca ao esporte faz parte de uma estratégia de negócios muito interessante de ampliação da visibilidade de nossas mensagens”.

A história do Sicoob mostra que a instituição é uma incentivadora de diversas modalidades, não só o futebol: além do esporte mais amado pelos brasileiros, o Sicoob já esteve presente em equipes, atletas e torneios de basquete, vôlei, futsal, ciclismo, corrida, atletismo e até futebol amador.

PRESENÇA NAS ELIMINATÓRIAS PARA COPA DO MUNDO

Uma novidade no plano de publicidade do Sicoob no futebol é que a marca também estará presente nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A exibição será em oito jogos da Seleção Brasileira, sendo que sete dessas partidas vão ser realizadas no Brasil e um desses confrontos vai ser o grande clássico entre Brasil e Argentina.

“A Seleção é uma outra grande paixão dos brasileiros: até quem não acompanha o dia a dia do futebol se interessa pelos jogos da equipe”, destaca Reposse. “Desta forma conseguiremos atingir um público ainda maior”.

CONHEÇA O SICOOB

Com 372 cooperativas singulares, organizadas em 16 centrais, o Sicoob opera em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, reunindo mais de 3,4 mil pontos de atendimento, espalhados em mais de 1,9 mil municípios. Atualmente, mais de 5 milhões de cooperados em todo o País, entre pessoas físicas e jurídicas, desfrutam do portfólio completo de serviços e produtos financeiros da Instituição.