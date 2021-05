Eraldo Dal Pasolo, delegado regional dos corretores de imóveis em Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 25, para anunciar o mais novo membro da categoria.

Trata-se do ex-deputado federal Natan Donadon, que agora exercerá a profissão de técnico em transações imobiliárias. Ele também esteve na redação do site e comentou a nova profissão.

Eraldo, responsável pela 24ª região do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI/RO) informou que Vilhena conta com mais de 150 profissionais e que a chegada de Natan fortalecerá a categoria, estando capacitado para trabalhar no mercado imobiliário.

Para pertencer ao grupo, Natan concluiu satisfatoriamente curso técnico que o habilita a exercer a profissão de corretor de imóveis.

“É um momento feliz da minha vida e chego ao grupo para somar forças e contribuir no que for necessário com a categoria”, disse Natan.