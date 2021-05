A Marfrig, líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, anuncia 54 vagas em seu programa de “Jovem Aprendiz” na unidade de Chupinguaia, no estado de Rondônia.

As oportunidades são para as áreas de administração e indústria.

Atualmente, a planta emprega 36 jovens, que atuam na operação industrial e na área administrativa.

A iniciativa tem permitido aos participantes o desenvolvimento profissional, o aprimoramento do conhecimento e a prática da rotina do trabalho nas linhas de produção e nos setores administrativos.

INSCRIÇÕES

Para participar do processo, os jovens precisam ter entre 18 e 23 anos. Em relação ao grau de escolaridade, serão considerados os candidatos que estejam cursando ensino médio ou tenham concluído os estudos, bem como aqueles inscritos em faculdades.

Os participantes selecionados terão os seguintes benefícios: seguro de vida, transporte, restaurante na unidade e certificado de conclusão do curso proposto pela instituição de ensino, o SENAI Rondônia. As inscrições já estão abertas e terminam em 16 de junho.

Os interessados devem se inscrever diretamente no setor de RH da unidade nos dias de entrevista, às segundas e quartas, das 14h às 16h. Endereço: Estrada Projetada, s/nº, Km 04, Linha 119, Lote 68, Bairro Corumbiara, Chupinguaia.

Na sequência, uma avaliação presencial de desempenho será agendada para os candidatos selecionados e aplicada no polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), respeitando os procedimentos de distanciamento e capacidade por sala, cumprindo todos os protocolos referentes à pandemia. O resultado do processo seletivo será divulgado em 25 de junho, no mural da UAB e também individualmente, por meio de ligações ou ainda pelo WhatsApp.

Segundo Jairo Agosta, gerente de RH da Marfrig, o desenvolvimento dos futuros profissionais da indústria é acompanhado de perto. “Por meio da avaliação de desempenho, conseguimos identificar o potencial e o interesse dos jovens, observando não apenas o conhecimento técnico, mas também aspectos comportamentais, comprometimento e responsabilidade. O reconhecimento vem com a efetivação”, declara. A companhia está presente no município de Chupinguaia desde 2006, gerando cerca de 960 empregos diretos.

Na área administrativa, os jovens atuam em setores como RH, controle de qualidade, rastreabilidade, ambulatório, manutenção, almoxarifado, transporte, meio ambiente, segurança patrimonial, financeiro, faturamento, refeitório e tecnologia da informação. No segmento industrial, restrito para maiores de 18 anos, os aprendizes trabalham como auxiliares operacionais, aprendendo funções dos setores de abate e desossa.

SOBRE A MARFRIG

A Marfrig é uma das companhias líderes em carne bovina e maior produtora de hambúrguer no mundo, com receita líquida de 67,5 bilhões de reais em 2020, capacidade diária de abate de mais de 31,8 mil bovinos em suas unidades da América do Sul e América do Norte, bem como uma capacidade de produção de 232 000 toneladas de hambúrgueres por ano.

Emprega mais de 30 000 colaboradores, distribuídos em 32 unidades produtivas, processa e comercializa carne in natura, produtos processados, pratos prontos à base de carne bovina, produtos complementares e derivados de carne, além de couro para os mercados doméstico e internacional. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e por sua atuação sustentável, a Marfrig mantém projetos pioneiros para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.