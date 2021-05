Três novos maquinários se integraram a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), sendo estes um caminhão pipa, uma carregadeira e uma retroescavadeira que já estão sendo utilizadas para os trabalhos e atividades da pasta. Investimento foi de pouco mais de R$ 1 milhão.

O caminhão pipa, adquiro pela Semosp, é da marca Volvo, tem a capacidade de 15 mil litros e foi conseguido com recursos federais no valor de R$ 378 mil, com a contrapartida do município de R$ 73 mil.

Já as duas máquinas, são da marca JCB sendo uma delas uma carregadeira e a outra uma retroescavadeira. Estes maquinários foram obtidos através do convênio com o Governo do Estado pelo Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação (FITHA).

A retroescavadeira teve o valor de R$ 239 mil com a contrapartida do município de R$ 20 mil. Já a máquina carregadeira, teve o valor de R$ 315 mil com a contrapartida de R$ 27 mil.

O secretário de Obras Carlos Schramm, lembra que estes novos veículos proporcionam melhor atendimento para as famílias vilhenenses.