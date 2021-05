O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em parceria com uma faculdade particular, abre vagas para cursos de Mestrado em Letras , Ensino de Ciências e Matemática aos profissionais do Magistério, servidores efetivos da Seduc.

Ao todo, 90 vagas estão disponíveis, sendo subdivididas em 45 para Letras e 45 destinadas ao Ensino de Ciências e Matemática, totalizando 460 horas, fragmentadas em quatro semestres, correspondendo a dois anos de efetivo estudo.

A parceria tem o objetivo de formar, em nível stricto sensu (nível de pós-graduação que titula o estudante como mestre ou doutor em determinado campo do conhecimento), professores atuantes das escolas públicas estaduais, Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e na Seduc sede, pertencentes ao quadro efetivo do Governo do Estado. As vagas disponíveis para Seduc sede, contemplarão as gerências que compõem a Diretoria Geral de Educação, compreendendo duas vagas para cada gerência, totalizando dez vagas.

Os profissionais do Magistério e servidores efetivos da Secretaria, interessados em matricular-se nos cursos de pós-graduação ofertados, devem aderir ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, por meio da formalização de Termo de Compromisso. Destaca-se que com a adesão ao Programa, será cobrado o pagamento mensal de contrapartida em 10% do valor integral da mensalidade do respectivo curso, por meio de desconto no contracheque do servidor, e o restante será custeado pela Seduc.

As inscrições podem ser realizadas até às 23h59 do dia 20 de junho, por meio do link: Inscrição do Mestrado. O valor da inscrição correspondente a R$​ 200 será custeado integralmente pelo candidato.

Desde 2019, a Seduc se comprometeu em fortalecer os canais de formação e capacitação para docentes e vem ampliando gradativamente a oferta. O secretário de Estado da Educação, Suammy Vivecananda, observou a importância da adesão de políticas públicas voltadas à Educação.

“Com imensa alegria e com grande satisfação podemos observar os profissionais que usufruíram dessas políticas e hoje estão agregando ainda mais ao nosso Estado. Para contribuir com o atual cenário é de suma necessidade oferecer capacitações e, consequentemente, influenciar no futuro da Educação, por isso há uma urgência para a formação dos profissionais”, finaliza Vivecananda.