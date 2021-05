O crime ocorreu na comunidade Pamus, localizada no município de Candeias do Jamari, em Rondônia na terça-feira 25. Um homem de 42 anos fugiu após atirar contra o próprio filho de 17 anos. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.

Consta em registro de ocorrência, que o pai estaria consumindo bebida alcoólica com um amigo e teria visto o filho tentando vender umas tábuas do local. O homem ficou revoltado e armado com uma espingarda atirou contra a perna do filho, que caiu ao chão.

Segundo a ocorrência, o pai ainda tentou colocar outro cartucho para atirar novamente contra o filho, mas um irmão da vítima impediu. O adolescente baleado foi socorrido ao hospital João Paulo II e o acusado fugiu do local para não ser preso pela Polícia

Militar.