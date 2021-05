Gestantes e puérperas com comorbidades residentes nos municípios rondonienses serão atendidas com a vacina contra a covid-19 da fabricante Pfizer.

A medida será implementada esta semana (última do mês de maio), quando o Governo de Rondônia receberá o lote desses imunizantes, do Ministério da Saúde.

A vacina será distribuída a todas às Regionais de Saúde, no entanto, devido aos cuidados ainda necessários quanto à temperatura ideal para preservar o imunizante, chegará a 26 municípios.

Para a Regional de Saúde de Ji-Paraná a previsão é da entrega de 1.920 vacinas; na Gerência Regional de Saude (GRS) de Cacoal 4.170; na GRS de Vilhena, 1.608 imunizantes; para a GRS Ariquemes estão previstas 1.428 vacinas; GRS de Rolim de Moura, o previsto são 870 doses e para a Capital, Porto Velho, mais 6 mil vacinas Pfizer.

Ana Flora Gerhardt, diretora-geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), explica que os 26 municípios que vão receber a vacina Pfizer se comprometeram em Comissão Intergestora Bipartite (CIB) da Saúde, realizada na última quinta-feira (20), que vão aplicar as doses de vacinas recebidas no período de três dias. “Essa é a necessidade básica para o recebimento desta vacina, que precisa ser utilizada no período máximo de três dias, devido à peculiaridade em relação ao armazenamento”.

A diretora detalha que a vacinação das grávidas e puérperas com comorbidades, com base no atual cenário epidemiológico, está de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO) contra a covid-19.

“A orientação é que os gestores municipais sigam as recomendações do Plano, sem inclusão ou inversão da ordem de prioridades de outros grupos, a menos que existam justificativas baseadas em evidências científico-epidemiológicas”, reforça.

MUNICÍPIOS

Os municípios que vão receber a vacina Pfizer são: Porto Velho, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Ji-Paraná, Nova União, São Francisco do Guaporé, Teixeirópolis, Vale do Paraíso, Cacoal, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe D’Oeste, Corumbiara, Vilhena, Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cujubim, Machadinho D’Oeste, Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte do Oeste, Parecis, Rolim de Moura e Seringueiras.